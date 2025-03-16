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Коалиция по защите прав СМИ осуждает нападение на Гелу Мтивлишвили
16.03.2025 18:00
«Этот ужасающий инцидент в очередной раз подтверждает, что в Грузии представители СМИ работают в условиях, угрожающих их жизни и здоровью», — заявляет Коалиция за защиту СМИ.
Коалиция подчеркивает, что это не первый случай, когда Гела Мтивлишвили становится целью нападения со стороны «Грузинской мечты» из-за своей профессиональной деятельности, поскольку его расследования неоднократно раскрывали факты коррупции и злоупотребления властью.
После акций против «российского закона» и без того сложное положение независимых журналистов еще больше ухудшилось. «Грузинская мечта» открыто применяет насилие против грузинского народа и независимых СМИ. С 28 ноября прошлого года по сегодня зафиксировано более ста инцидентов против журналистов с участием правоохранителей или незаконных формирований, связанных с режимом «Грузинской мечты».
Среди них — физические нападения, незаконное воспрепятствование работе, оскорбления, угрозы. Однако ни один виновный не был установлен и наказан. Политическая заключенная Мзия Амаглобели до сих пор остается в тюрьме, что также ясно демонстрирует отношение режима Иванишвили к свободе прессы», — говорится в заявлении Коалиции.
Коалиция за защиту СМИ выражает солидарность Геле Мтивлишвили и всем журналистам, которые, несмотря на угрозы и нападения, продолжают свою работу по информированию общества и защите демократии.
По заявлению Гелы Мтивлишвили, 15 марта в районе Церовани, на автобане, на него и его коллегу напал сотрудник Министерства внутренних дел, вооруженный спецназовец, который применил к ним физическую силу, а после инцидента преследовал их на машине.
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