

Сенат США начнет обсуждения законопроекта MEGOBARI по Грузии в конце марта

16.03.2025 18:03





Комитет Сената США по международным делам 27 марта рассмотрит законопроект MEGOBARI Act, инициированный в ответ на упадок демократии в Грузии. Это следует из информации на сайте комитета.



Изначально обсуждения планировали на 11 марта, но их отложили.



MEGOBARI Act предполагает введение масштабных санкций против грузинского руководства. Одновременно в документе говорится о либерализации визового режима между США и Грузией, расширении экономического сотрудничества и широком пакете поддержки безопасности, если в Тбилиси решат вернуться на путь демократии и откажутся от антизападной риторики.



5 марта Сенату законопроект представила сенатор-демократ Джин Шахин, которая уже много лет занимается вопросами Грузии.



Автором законопроекта является конгрессмен-республиканец Джо Уилсон. Он представил инициативу одновременно с принятием в Грузии закона об иноагентах в мае 2024 года. В начале года Уилсон повторно внес документ в Конгресс нового созыва. 18 конгрессменов из обеих партий стали ко-спонсорами законопроекта.



MEGOBARI – аббревиатура, на грузинском это слово означает «друг». Полное название законопроекта ««Акт о мобилизации и расширении возможностей Грузии по укреплению подотчетности, устойчивости и независимости».



В «Грузинской мечте» недовольны инициативой. Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили считает, что более подходящим названием для законопроекта было бы грузинское слово «умадури» (неблагодарный). По его мнению, авторы законопроекта проявили неблагодарность по отношению к грузинскому народу, игнорируя многолетнюю поддержку США, включая миссию в Афганистане.



Согласно процедурам, после обсуждений в комитете законопроект будет передан на голосование всего состава Сената. Если Сенат его одобрит, законопроект вернется в Палату представителей для окончательного утверждения. Для того чтобы стать законом, он должен пройти через обе палаты и получить подпись президента США.





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