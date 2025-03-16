

БДИПЧ ОБСЕ призвал Грузию отменить ряд новых ограничений и наказаний для протестующих

16.03.2025 18:35





Недавно принятые в Грузии поправки для ужесточения контроля над протестами не соответствуют обязательствам страны в области прав человека и должны быть отменены или пересмотрены. Об этом говорится в срочном заключении Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.



6 февраля контролируемый «Грузинской мечтой» парламент принял поправки к Закону о собраниях и демонстрациях, Кодексу об административных правонарушениях и Уголовному кодексу Грузии. Эти изменения значительно ужесточили правила проведения протестов и санкции для их участников, одновременно расширив полномочия полиции.



Поправки принимались на третий месяц масштабных антиправительственных митингов с требованиями новых парламентских выборов и освобождения задержанных демонстрантов. Их рассмотрели в ускоренном режиме без каких-либо консультаций с экспертными группами.



С просьбой дать правовую оценку этим изменениям к БДИПЧ ОБСЕ обратился Народный защитник Грузии.



В отчете говорится, что некоторые из новых положений «вызывают серьезную обеспокоенность» относительно их соответствия Статье 21 Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП) и статье 11 Европейской конвенции о правах человека (ЕКПЧ). Обе касаются свободы мирных собраний и ассоциаций.



«Некоторые из этих новых законодательных положений, включая требование немедленного уведомления о стихийных собраниях, общий запрет на проведение акций в закрытых помещениях или зданиях без предварительного письменного согласия владельца, запрет на установку временных сооружений, всеобъемлющий запрет на закрытие лица масками или другими средствами, а также жесткие административные и уголовные санкции, должны быть отменены или полностью пересмотрены. Следует также отметить, что несоразмерно строгое наказание само по себе может являться нарушением права на свободу мирных собраний», — сказано в отчете.



Что касается других предложенных причин для запрета собраний, по оценке БДИПЧ, их необходимо пересмотреть или, как минимум, сделать их более четкими, учитывая «строгое соответствие необходимости и пропорциональности». Это касается, например, расплывчатого понятия «организаторов» акции, к которым применяются более жесткие санкции, или же требование об уведомлении о стихийных собраниях.



Другие рекомендации:

Отменить общий запрет на проведение собраний в закрытых помещениях без согласия владельца, если помещения подходят для собраний.

Пересмотреть запрет на установку палаток на акциях.

Разрешить разгон акций только в случае насилия или угрозы серьезного насилия, которое нельзя устранить менее жесткими мерами.

Пересмотреть запрет на ношение масок, уточнив случаи, когда это может быть оправдано (например, угроза насилия).

Отменить запрет на собрания, пропагандирующие определенные темы, как это предусмотрено Законом о семейных ценностях и защите несовершеннолетних, также известным как «анти-ЛГБТ закон».

Отменить административные задержания как санкции за нарушение Закона о собраниях.

Пересмотреть размеры штрафов за административные правонарушения так, чтобы они были пропорциональны ущербу.

Изменить статью Кодекса об административных правонарушениях, чтобы решение о задержании или крупных штрафах принималось только судом. Сейчас такие полномочия есть и у полиции.

«Любое ограничение права на свободу мирных собраний должно соответствовать строгому трёхступенчатому тесту международного права прав человека, а именно: оно должно быть предусмотрено законом, служить защите одной из легитимных целей, признанных международным правом, и быть необходимым и пропорциональным для достижения этой цели. Кроме того, все ограничения должны быть недискриминационными», — говорится в отчете.



В «Грузинской мечте» доклад БДИПЧ пока не комментировали.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





