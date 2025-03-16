

Оппозиция заявила об увольнении 300 госслужащих в Грузии по политическим мотивам

16.03.2025 18:36





С начала года в Грузии по политическим мотивам уволили до 300 государственных служащих, включая 45 работников мэрии Тбилиси. Об этом сегодня на брифинге заявила депутат тбилисского сакребуло (горсовета) от оппозиционной партии «Гахария – за Грузию» Тата Хведелиани.



Увольнения госслужащих начались в конце 2024 года. Власти объясняют это «реорганизацией».



Хведелиани утверждает, что под сокращения попадают граждане, которые публично осудили отказ правительства Грузии от переговоров по вступлению страны в ЕС. Выступая с коллективными заявлениями или же в частном порядке, госслужащие говорили, что действия властей противоречат Конституции.



«Среди уволенных из рядов мэрии Тбилиси — госслужащие со стажем 10, 25 и 45 лет, а также матери детей до 3 лет и лица с ограниченными возможностями», — отметила она.



В течение последней недели в мэрии Тбилиси прошла очередная волна сокращений. По словам Хведелиани, полностью упразднен департамент международных связей. «По всей видимости, Каладзе он больше не нужен», — сказала она.



В партии пообещали помочь уволенным «добиться справедливости, в том числе и по международным правовым каналам».



Процесс увольнений значительно упростился благодаря изменениям в закон «О государственной службе», которые «Грузинская мечта» приняла в ускоренном порядке 13 декабря 2024 года.



В январе «Международное общество за справедливые выборы и демократию» (ISFED) сообщило, что уволенные готовят коллективный иск в суд.





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