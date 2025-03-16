

МВД Грузии наращивает закупки китайских камер: правозащитники опасаются слежки и утечки данных

16.03.2025 18:37





Грузинские правозащитники обеспокоены все более широким применением камер китайского производства для идентификации участников протестных акций.



Речь идет о камерах с системой распознавая лиц от фирмы Dahua Technology. По данным организации «Гражданская идея», с начала 2025 года Центр управления общественной безопасностью «112» МВД Грузии закупил 112 таких камер стоимостью около 486 тысяч лари – это почти в два раза больше суммы, потраченной министерством на аналогичные устройства в 2019–2024 годах.



В этой ситуации правозащитники указывают на проблемы двух типов. Первый касается авторитарного контроля и вмешательства властей в частную жизнь — «методами «полицейского государства», которые характерны для коммунистического Китая».



Одновременно в «Гражданской идее» считают, что существует угроза утечки данных граждан Грузии в пользу китайских властей. Они указывают, что китайские компании по закону обязанны сотрудничать со спецслужбами КНР.



Также в организации говорят, что системы безопасности китайских камер уязвимы, и это открывает возможности для кибератак и несанкционированного доступа к данным.



США и еще несколько западных стран запретили использование оборудования Dahua в государственных учреждениях, ссылаясь на опасения в области безопасности. В июне 2023 года Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины включило Dahua в список «Международных спонсоров войны» за предполагаемые поставки военного оборудования в России.



Экс-министр обороны Грузии Тина Хидашели сообщила TV Pirveli, что китайские камеры используются не только грузинской полицией, но и военными. Она полностью согласна с выводами «Гражданской идеи». Более того, Хидашели указывает, что полученными данными Китай также может обмениваться с Россией. «Мы практически полностью открываем наши стратегические объекты для российских спецслужб», — заявила она.



В МВД Грузии отчет до сих пор не комментировали.



Новости-Грузия

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