

В 2024 году до 4,2 тыс. граждан Грузии депортировали из ЕС по соглашению о реадмиссии

16.03.2025 18:37





В 2024 году 4196 граждан Грузии, нарушивших правила пребывания в Евросоюзе, были принудительно возвращены на родину в рамках соглашения о реадмиссии. Об этом сообщает bm.ge со ссылкой на данные МВД Грузии.



Больше всего граждан депортировали из Германии — 2543 человека, в числе которых 880 несовершеннолетних. Далее следуют Франция (710), Греция (201), Швейцария (148), Италия (92), Польша (91), Ирландия (66) и Испания (58).



По сравнению с 2023 годом количество реадмиссированных граждан Грузии немного снизилось: тогда в страну вернули 4365 человек.



Соглашение о реадмиссии между Грузией и ЕС действует с 1 марта 2011 года. Оно предусматривает возвращение граждан Грузии, незаконно проживающих в странах Евросоюза, а также регламентирует случаи депортации граждан третьих стран через Грузию. Согласно документу, расходы на транспортировку депортированных берет на себя запрашивающее государство.







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