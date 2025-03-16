

Комитет Сената США рассмотрит MEGOBARI Act 27 марта

16.03.2025 18:38





Комитет Сената США по международным отношенниям рассмотрит MEGOBARI Act 27 марта, пишет в сети Х работающий в Вашингтоне журналист Алекс Рауфоглу.



«Комитет по международным отношениям Сената США обсудит закон MEGOBARI 27 марта, сообщают источники в Конгрессе. Сенатская версия законопроекта (S.868) была официально представлена в начале этой недели. <Законопроект> требует <у Трампа> ввести санкции против должностных лиц «Грузинской мечты» и их пособников», — пишет журналист.



Ранее стало известно, что слушания по законопроекту MEGOBARI Act в сенатском комитете США по международным отношениям отложены.



Отметим, MEGOBARI Act представлен в комитете Сената США по международным отношениям. Документ представили американские сенаторы Джим Риш (глава этого комитета) и Джин Шахин (член комитета).



Напомним, двухпартийный законопроект MEGOBARI Act содержит такие положения, как:



• поддержка демократии и верховенства закона: закон провозглашает политику США по защите демократических ценностей, прав человека и верховенства закона в Грузии. Он признает значительный прогресс грузинского гражданского общества и подчеркивается важность укрепления демократии для региональной стабильности и интересов США;

• обсуждение отступления от демократии: в ответ на недавнее отступление демократии в Грузии законопроект призывает к усилению контроля над правительством Грузии и его связями с Россией и другими авторитарными режимами;

• подотчетность и санкции: закон требует представления ряда докладов для обеспечения подотчетности;

• неправомерное влияние и уклонение от санкций: отчеты о коррупционных действиях в Грузии, которые поддерживают интересы России и позволяют избежать санкций;

• российские разведывательные активы: оценка проникновения российской разведки в Грузию и потенциального сотрудничества с Китаем;

• санкции в отношении физических лиц из Грузии: выявление лиц, подрывающих демократию в Грузии, и введение в отношении них санкций и запретов на поездки;

• создание рабочей группы по мониторингу демократии: для мониторинга и продвижения демократической среды в Грузии будет создана рабочая группа, особенно во время выборов, с целью обеспечения справедливых и свободных избирательных процессов;

• укрепление двусторонних отношений и поддержка: после подтверждения значительного демократического прогресса в Грузии поддержка Штатов будет выражаться в следующем:

1. переговоры о подписании более льготного торгового соглашения с Грузией;

2. расширение обмена людьми и упрощение визового режима;

3. разработка экономического пакета и пакета модернизации;

4. обеспечение безопасности и поддержки в сфере обороны для противодействия российской агрессии.

• инициировать полный пересмотр американо-грузинских отношений, включая все программы помощи;

• признать поддержку грузинским народом конституционно закрепленного обязательства страны по евроинтеграции;

• требовать от президента введения санкций в отношении чиновников «Грузинской мечты» и их пособников, которые занимались коррупцией с целью сорвать евроатлантическую интеграцию Грузии, подорвали суверенитет и территориальную целостность Грузии или занимались другими коррупционными действиями, наносящими ущерб стабильности в Грузии;

• усилить связи между людьми и сотрудничество в области обороны, когда Грузия приведет себя в соответствие с требованиями своей Конституции;

• выразить поддержку полному суверенитету и территориальной целостности Грузии в условиях продолжающейся незаконной российской оккупации;

• поддерживать гражданское общество, которое работает над защитой грузинского народа и Конституции Грузии от злоупотреблений правительства «Грузинской мечты».





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