

Граждане Беларуси рассказали о снятии отпечатков пальцев на въезде в Грузию

16.03.2025 18:40





Два гражданина Беларуси сообщили, что на въезде в Грузию в марте перед паспортным контролем у них сняли отпечатки пальцев после того, как у них увидели белорусский паспорт.



Один из них, имя которого не названо, прибыл не из Беларуси в Батуми (регион Аджария). На подходе к паспортному контролю какие-то люди в форме просили прибывших показать обложку паспорта. Увидев паспорт Республики Беларусь, сотрудник предупредил парня, что тому надо сдать отпечатки пальцев.



Сообщается, что одного из них отвели в комнату, где стояло оборудование для дактилоскопии (способ опознания человека по отпечаткам/следам пальцев — ред.). Там пограничница завела на гражданина Беларуси карточку и стала обрабатывать его отпечатки пальцев, отметив, что это — «стандартная процедура».



Удивило белоруса и то, что программа, с помощью которой на него стали заводить карточку, — она была на русском языке.



«Но мне кажется, это была не очень стандартная процедура. Во-первых, я не первый раз прилетаю в Грузию и до сих пор никогда с таким не сталкивался. Даже людей, проверяющих паспорта ДО паспортного контроля, я раньше не видел.



Во-вторых, когда на меня начали заводить карточку, я обратил внимание, что программа на русском языке (странно, что для госбезопасности используется программа на иностранном языке). Я даже запомнил название — «Дакто 2000» — погуглил, оказалось, что беларусская разработка. Кстати, программа запросила мое отчество, без него она не позволяла завести карточку. В-третьих, женщина не очень уверенно пользовалась этой программой: она постоянно звала на помощь других сотрудников, из чего я делаю вывод, что процедура новая», — сообщил респондент.



Гражданин Беларуси отметил, что и в феврале он прилетал в Грузию (в том случае — из Минска), но с таким никогда не сталкивался.



«Знакомые прилетали в Грузию из Минска осенью — такого не было. Не знаю, были ли еще граждане РБ в нашей очереди. Кроме меня, на дактилоскопию никого не отправляли», — отметил он.



Несколько опрошенных изданием читатели, недавно посетившие Грузию месяц назад и ранее, отметили, что никаких подобного рода «новшеств» не заметили.



Однако одна девушка рассказала, что при пересечении наземной границы Грузии с Турцией в начале марта ее друга-белоруса с грузинским ВНЖ дольше обычного продержали у окна, где предоставляют документы.

Также один из опрошенных заявил, что в марте в аэропорту Тбилиси с него сняли отпечатки пальцев. Однако в его случае программа, где на него была заведена карточка, была на английском языке и отчества у него не спрашивали.



Напомним, в январе телеграм-канал Tbilisi Life, ссылаясь на достоверных источников, писал, что у нескольких россиян, которые проживают в Грузии и делали визаран (для продления срока пребывания), пересекая границу с Арменией, взяли отпечатки. Сообщалось, что у обладателей ВНЖ отпечатков не брали.



Источник: https://sovanews.tv/" rel=nofollow> СОВА

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