

Сенаторы Риш и Шахин подчеркнули важность MEGOBARI Act для грузинского народа

16.03.2025 18:41





Сенаторы Джим Риш и Джинн Шахин, авторы законопроекта против «Грузинской мечты», подчеркнули важность MEGOBARI Act для грузинского народа.



По словам сенатора Риша, друзья Грузии во всем мире «шокированы движением правительства к авторитаризму и жестоким подавлением демократических протестов».



Политик подчеркнул, что законопроект MEGOBARI Act станет «убедительным сигналом» о том, что США поддерживают грузинский народ в его борьбе за право на самоопределение. Риш отметил, что именно этот акт «предоставит Америке инструменты, которые помогут грузинам восстановить справедливость в их политической системе».



В свою очередь, сенатор Шахин отметила, что Россия пытается подорвать демократию в регионе, Америка не должна оставлять Грузию, главного партнера, наедине с агрессивной силой.



«В то время, когда Россия пытается подорвать демократию во всем регионе, мы не можем отвернуться от главного партнера, который стремится к свободному и демократическому будущему. Я с нетерпением жду совместной работы с председателем Ришем, чтобы как можно скорее внести этот законопроект в комитет Сената по международным отношениям», — заявила она.



Отметим, MEGOBARI Act представлен в комитете Сената США по международным отношениям. Документ представили американские сенаторы Джим Риш (глава этого комитета) и Джин Шахин (член комитета).



Напомним, двухпартийный законопроект MEGOBARI Act содержит такие положения, как:



• поддержка демократии и верховенства закона: закон провозглашает политику США по защите демократических ценностей, прав человека и верховенства закона в Грузии. Он признает значительный прогресс грузинского гражданского общества и подчеркивается важность укрепления демократии для региональной стабильности и интересов США;

• обсуждение отступления от демократии: в ответ на недавнее отступление демократии в Грузии законопроект призывает к усилению контроля над правительством Грузии и его связями с Россией и другими авторитарными режимами;

• подотчетность и санкции: закон требует представления ряда докладов для обеспечения подотчетности;

• неправомерное влияние и уклонение от санкций: отчеты о коррупционных действиях в Грузии, которые поддерживают интересы России и позволяют избежать санкций;

• российские разведывательные активы: оценка проникновения российской разведки в Грузию и потенциального сотрудничества с Китаем;

• санкции в отношении физических лиц из Грузии: выявление лиц, подрывающих демократию в Грузии, и введение в отношении них санкций и запретов на поездки;

• создание рабочей группы по мониторингу демократии: для мониторинга и продвижения демократической среды в Грузии будет создана рабочая группа, особенно во время выборов, с целью обеспечения справедливых и свободных избирательных процессов;

• укрепление двусторонних отношений и поддержка: после подтверждения значительного демократического прогресса в Грузии поддержка Штатов будет выражаться в следующем:

1. переговоры о подписании более льготного торгового соглашения с Грузией;

2. расширение обмена людьми и упрощение визового режима;

3. разработка экономического пакета и пакета модернизации;

4. обеспечение безопасности и поддержки в сфере обороны для противодействия российской агрессии.

• инициировать полный пересмотр американо-грузинских отношений, включая все программы помощи;

• признать поддержку грузинским народом конституционно закрепленного обязательства страны по евроинтеграции;

• требовать от президента введения санкций в отношении чиновников «Грузинской мечты» и их пособников, которые занимались коррупцией с целью сорвать евроатлантическую интеграцию Грузии, подорвали суверенитет и территориальную целостность Грузии или занимались другими коррупционными действиями, наносящими ущерб стабильности в Грузии;

• усилить связи между людьми и сотрудничество в области обороны, когда Грузия приведет себя в соответствие с требованиями своей Конституции;

• выразить поддержку полному суверенитету и территориальной целостности Грузии в условиях продолжающейся незаконной российской оккупации;

• поддерживать гражданское общество, которое работает над защитой грузинского народа и Конституции Грузии от злоупотреблений правительства «Грузинской мечты».



Источник: https://sovanews.tv/" rel=nofollow> СОВА

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