

Редактор Mtis Ambebi: вооруженный сотрудник МВД напал на меня

16.03.2025 18:42





Редактор интернет-издания Mtis Ambebi Гела Мтивлишвили заявил, что на него 15 марта напал сотрудник МВД Грузии на автомагистрали у Церовани, где находится компактное поселение вынужденно перемещенных лиц.

Журналист опубликовал и видеокадры нападения, где вооруженный человек в черном ругается матом.

«Кому не по душе Хареба (глава ДОП, Департамента особых поручений Звиад Харазишвили — ред.), я его маму… Давай, звони! Куда ты звонишь?», — ругается он.



Гела Мтивлишвили говорит, что нападавший использовал в его адрес матерные выражения, угрожал ему, а когда журналист начал снимать видео, тот ударил его и попытался отобрать телефон.



По словам редактора оппозиционного СМИ, они возвращались в Тбилиси, когда их стал преследовать белый пикап с государственным номером BJ-573-BB.



«Поскольку у нас возникла аварийная ситуация, мы остановили машину. Из пикапа выскочили вооруженный сотрудник Министерства внутренних дел и сопровождавшее его лицо. Вооруженный сотрудник кричал, <заявляя> почему я не освободил ему дорогу, не пропустил его, ругался <матом> и угрожал мне.



Когда я попытался снять инцидент на видео, он напал на меня, ударил три раза и попытался отобрать телефон. Нападение на видео сняли очевидцы. Вооруженный человек и у них требовал удалить видео», — сказал Гела Мтивлишвили.



В МВД Грузии факт на момент написания этой новости не прокомментировали.





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