

Кавелашвили наградил сборную Грузии по регби орденами и медалями Чести

17.03.2025 00:21





Михаил Кавелашвили, шестой президент Грузии, на основании представления премьера Ираклия Кобахидзе и спикера парламента Шалвы Папуашвили наградил орденами и медалями Чести членов Национальной сборной по регби, а также тренеров, персонал и руководящих лиц Союза регби Грузии (საქართველოს რაგბის კავშირი/Georgia Rugby Union — ред.).



Госнаграды Грузии были вручены спортсменам за выдающиеся спортивные достижения — в частности, за одержанные в 2022 году исторические победы во встречах со сборными по регби Италии и Уэльса.





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