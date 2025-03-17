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Кавелашвили наградил сборную Грузии по регби орденами и медалями Чести
17.03.2025 00:21
Михаил Кавелашвили, шестой президент Грузии, на основании представления премьера Ираклия Кобахидзе и спикера парламента Шалвы Папуашвили наградил орденами и медалями Чести членов Национальной сборной по регби, а также тренеров, персонал и руководящих лиц Союза регби Грузии (საქართველოს რაგბის კავშირი/Georgia Rugby Union — ред.).
Госнаграды Грузии были вручены спортсменам за выдающиеся спортивные достижения — в частности, за одержанные в 2022 году исторические победы во встречах со сборными по регби Италии и Уэльса.
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