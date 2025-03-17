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Минприроды: Возможная причина возникновения лесных пожаров — человеческая халатность
17.03.2025 11:10
Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии во избежание лесных пожаров призывает население соблюдать правила безопасности, подчиняться установленным правилам передвижения и поведения в лесу.
За прошедшую неделю в нескольких регионах страны возникли лесные пожары, и причиной этого, считают в ведомстве, может быть человеческая халатность.
«За последнюю неделю в регионах Кахети, Квемо Картли и Мцхета-Мтианети произошло несколько лесных пожаров. В качестве возможной причины возникновения очага пожара рассматривается человеческая халатность. Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства и Национальное агентство лесного хозяйства призывают население соблюдать правила безопасности — подчиняться установленным правилам передвижения и поведения в лесу.
Любая халатность и нарушение норм безопасности, которые приведут к пожару в лесу, повлекут за собой штраф», — отмечают в министерстве.
Также ведомство подчеркивает, что с учетом ущерба, причиненного поджогом, дело может быть квалифицировано как уголовное.
«Что касается уничтожения леса путем поджога — закон предусматривает лишение свободы сроком от 4 до 8 лет. Печальным фактом является то, что основной причиной лесных пожаров, согласно статистике, является человеческая халатность», — говорится в заявлении министерства.
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