

Минприроды: Возможная причина возникновения лесных пожаров — человеческая халатность

17.03.2025 11:10





Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии во избежание лесных пожаров призывает население соблюдать правила безопасности, подчиняться установленным правилам передвижения и поведения в лесу.



За прошедшую неделю в нескольких регионах страны возникли лесные пожары, и причиной этого, считают в ведомстве, может быть человеческая халатность.



«За последнюю неделю в регионах Кахети, Квемо Картли и Мцхета-Мтианети произошло несколько лесных пожаров. В качестве возможной причины возникновения очага пожара рассматривается человеческая халатность. Министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства и Национальное агентство лесного хозяйства призывают население соблюдать правила безопасности — подчиняться установленным правилам передвижения и поведения в лесу.



Любая халатность и нарушение норм безопасности, которые приведут к пожару в лесу, повлекут за собой штраф», — отмечают в министерстве.



Также ведомство подчеркивает, что с учетом ущерба, причиненного поджогом, дело может быть квалифицировано как уголовное.



«Что касается уничтожения леса путем поджога — закон предусматривает лишение свободы сроком от 4 до 8 лет. Печальным фактом является то, что основной причиной лесных пожаров, согласно статистике, является человеческая халатность», — говорится в заявлении министерства.





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