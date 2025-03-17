

Кая Каллас: Мы осуществляем давление на тех людей, кто прибегает к насилию в отношении мирных демонстрантов

17.03.2025 12:11





Мы очень обеспокоены задержаниями, я имею в виду аресты людей, - указанное заявление в Брюсселе перед началом встречи Совета по иностранным делам в беседе со специальным корреспондентом агентства««Интерпрессньюс» в Брюсселе сделала Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.



По ее словам, Евросоюз осуществляет давление на тех людей, которые прибегают к насилию в отношении мирных демонстрантов.



«Мы осуществляем давление на тех людей, которые, фактически, прибегают к насилию в отношении мирных митингующих», - отметила Каллас.





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