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Кая Каллас: Мы осуществляем давление на тех людей, кто прибегает к насилию в отношении мирных демонстрантов
17.03.2025 12:11
Мы очень обеспокоены задержаниями, я имею в виду аресты людей, - указанное заявление в Брюсселе перед началом встречи Совета по иностранным делам в беседе со специальным корреспондентом агентства««Интерпрессньюс» в Брюсселе сделала Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.
По ее словам, Евросоюз осуществляет давление на тех людей, которые прибегают к насилию в отношении мирных демонстрантов.
«Мы осуществляем давление на тех людей, которые, фактически, прибегают к насилию в отношении мирных митингующих», - отметила Каллас.
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