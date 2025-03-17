

Коалиция за адвокацию медиа осуждает нападение на журналиста Гелу Мтивлишвили

17.03.2025 12:18





Коалиция за адвокацию медиа осудила нападение 15 марта на главного редактора издания «Мтис амбеби» Гелу Мтивлишвили и подчеркнула, что «этот ужасающий факт еще раз подтверждает, что представители СМИ в Грузии работают в условиях, представляющих угрозу их жизни и здоровью». В заявлении, опубликованном 16 марта, организация подтвердила свою поддержку Мтивлишвили и «всех журналистов, которые продолжают выполнять свой долг по информированию общественности и защите демократии, несмотря на угрозы и нападения».



Главный редактор издания «Мтис амбеби» Гела Мтивлишвили накануне написал, что на автомагистрали близ села Церовани на него напал вооруженный сотрудник МВД. По его словам, когда он возвращался в Тбилиси, за его машиной начал следовать белый пикап. Он также указал на номерной знак автомобиля.



Мтивлишвили заявил, что, поскольку пикап создавал аварийную ситуацию, ему пришлось остановить машину. Он также заявил, что из пикапа вышли вооруженный сотрудник МВД и его пассажир, которые ругались и угрожали ему. «Когда я попытался снять инцидент на видео, он напал на меня, ударил три раза и попытался отобрать мой телефон. Видео нападения сняли очевидцы», — отметил Мтивлишвили.



На кадрах видеозаписи видно, как из машины выходит вооруженный человек в черном, который ругается и угрожает Мтивлишвили, а также оскорбляет всех, кому не нравится «Хареба» (Звиад Харазишвили, начальник Департамента по особым поручениям МВД). По словам Мтивлишвили, сотрудник МВД потребовал у очевидцев удалить кадры.



В своем заявлении коалиция подчеркнула, что после протестов против «российского закона» «и без того сложная ситуация для независимых журналистов стала еще сложнее». Организация обвинила «Грузинскую мечту» в постоянном применении насилия против грузинского народа и независимых СМИ, отметив, что «произошло более ста инцидентов с участием незаконных формирований, связанных с режимом, против СМИ». В этом контексте организация особо отметила арест Мзии Амаглобели, директора «Батумелеби»/«Нетгазети», и заявила, что его дело «четко указывает на отношение режима Иванишвили к свободе СМИ».



В организации также отметили, что это не первое нападение на редактора «Мтис амбеби», и связали его с профессиональной деятельностью Мтивлишвили. «Его расследования, подготовленные в соответствии с высокими журналистскими стандартами, выявили многочисленные случаи коррупции и злоупотребления властью», — отмечает организация.



Мтивлишвили резко критикует «Грузинскую мечту». Он стал мишенью правящей партии после того, как подготовил материал расследования относительно реакции властей на оползень в Шови в августе 2023 года. Спикер парламента «Грузинской мечты» Шалва Папуашвили назвал его выводы ложными и «частью кампании по дезинформации». Папуашвили также поставил под сомнение выдвижение Мтивлишвили на Премию ЕС по журналистике 2023 года и потребовал раскрыть личности членов жюри, участвовавших в выборе победителей.



Источник: Civil Georgia

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