

Цискаришвили о приговоре Саакашвили – это юридический абсурд и политически сшитое дело от начала до конца

17.03.2025 12:44





4 года и 6 месяцев за незаконное пересечение границы и плюс к этому добавление срока к указанному наказанию – это действительно беспрецедентный случай – это юридический абсурд и политически сшитое дело от начала до конца, - указанное заявление в своем комментарии по решению суда в отношении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили сделал один из лидеров «Единого национального движения» Петрэ Цискаришвили.



По его словам, «Грузинская мечта» боится Михаила Саакашвили и поэтому делает все для того, чтобы он оставался за решеткой.



«Дело Михаила Саакашвили – это уникальный «кейс». С ним лично борются Иванишвили и этот режим, чтобы не видеть его на свободе, они боятся его как главного политического оппонента, и делают все для того, чтобы он оставался в камере и был изолирован. Есть изоляторы иммиграционного задержания, людей в них держат 2-3 недели, затем либо депортируют, либо те сами покидают страны или принимается соответствующее решение. Приговаривать за это к лишению свободы на срок 4 года и 6 месяцев, добавляя при этом к нему уже существующий срок, это, действительно, беспрецедентный случай. Это юридический абсурд и политически сшитое дело от начала до конца», – заявил Цискаришвили.



Напомним, что решением суда, по делу о незаконном пересечении государственный границы Михаил Саакашвили был приговорен к лишению свободы на срок 4 года и 6 месяцев, однако к этому сроку суд прибавил еще 8 лет лишения свободы, к которым Михаил Саакашвили был приговорен по делу о хищении бюджетных средств, в итоге срок лишения свободы для последнего был определен в 12 лет и 6 месяцев.





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