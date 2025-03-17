

Адвокат Саакашвили ожидает четкого объяснения судьи по решению о деле незаконного пересечения границы

17.03.2025 12:46





Адвокат Михаила Саакашвили — Бека Басилая — прокомментировал решение суда по делу о незаконном пересечении границы экс-президентом Грузии, который в дополнении к другому приговору приговорен к 12 годам и 6 месяцам лишения свободы.



Поскольку судья не дал пока четкого объяснения своего решения, Басилая предполагает, что Михаил Джинджолия, скорее всего, руководствовался фактом рецидива преступления.



Адвокат отметил, что решение суда еще раз доказывает, что Саакашвили — политический заключенный и что, пока «Грузинская мечта» находится у власти, «судебная система остается фарсом и принимает те решения, которые ей диктуют».



«За пересечение границы он фактически приговорил его к максимальному сроку и добавил к этому 8 лет, а в итоге получил 12,6 года.



За последние много лет у меня не было такого дела, и я ничего не слышал от своих коллег.



Логически можно предположить, что, поскольку до сих пор существующее обвинение было совершено до пересечения границы, а пересечение границы произошло после этого, это можно было бы расценить как рецидив.



Но в условиях, когда неделю назад он был приговорен к 9 годам тюремного заключения, что превышает (сроки — ред.) предыдущих судебных решений (должно было поглотить — ред.), поэтому новое наказание выглядит абсурдным и непостижимым», — заявила сторона защиты.



Добавим, Михаил Саакашвили, третий президент Грузии, признан виновным в незаконном пересечении границы. В качестве меры наказания — лишение свободы сроком на 4 года и 6 месяцев. Решение принято судьей Михаилом Джинджолия. К приговору добавлен и вердикт по делу о растрате бюджетных средств — 8 лет, таким образом общая сумма тюремного заключения в отношении Саакашвили составила 12,6 года.





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