

Софо Джапаридзе: Михеила Саакашвили наказывают за любовь к стране

17.03.2025 13:09





«Главной проблемой для Иванишвили является Михаил Саакашвили, и именно поэтому они используют все возможные средства, чтобы наказать его по-своему», – заявила лидер «Единого национального движения» Софо Джафаридзе.



«Это не суд, это превратившееся в цирк здание, где есть все, кроме правды, где слово «правосудие» абсолютно неуместно и просто больше не существует. Иванишвили видит в Михаиле Саакашвили свою главную проблему – мы это знаем, и именно поэтому они делают все возможное, чтобы наказать его по-своему.



Михаил Саакашвили наказывается за любовь к своей стране, за то, что не передал ее России, за то, что быстро вел ее по западному пути, сделал ее ведущей страной-реформатором в мире, искоренил коррупцию. Сколько всего хорошего можно перечислить, что было сделано в нашей стране во времена его правления», – заявила Софо Джафаридзе.



По делу о незаконном пересечении границы Михаил Саакашвили был приговорен к четырем годам и шести месяцам лишения свободы, а с учетом совокупности приговоров – к 12 годам и шести месяцам тюремного заключения.







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