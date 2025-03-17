

Саакашвили: Русский комбинат Иванишвили фактически приговорила меня к уничтожению в тюрьме

17.03.2025 13:52





Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сделал заявление в связи с приговором, вынесенному ему по обвинению в незаконном пересечении границы.



Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года и шесть месяцев. Однако, с учетом совокупности приговоров (совокупность приговоров ни разу не была применена судами в Грузии после прихода к власти «Грузинской мечты» - ред.), судья назначил окончательный срок заключения в 12 лет и шесть месяцев.



«Я хочу ответить палачу, на ряд незаконных, позорных решений, которые принял русский комбинат несправедливости Иванишвили, фактически наказав меня уничтожением в тюрьме, нанеся мне физический вред.



Я хотел бы поблагодарить всех, кто проявил ко мне солидарность и поддержку до сих пор, и особенно сейчас, включая как сторонников, так и даже политических оппонентов, которые выражают солидарность. На ваших глазах уничтожают и уничтожают человека, который хотел всего для Грузии.



Кто еще верит, что меня приговаривают к пожизненному заключению и уничтожению за то, что я отправил нашим азербайджанским гражданам на праздник несколько овец, купил три пиджака и галстука, одно пальто или пересек границу, когда мне не оставили другого способа легально въехать в Грузию, конечно, я ничего не могу объяснить этим людям, но, думаю, таких людей в мире нет».





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