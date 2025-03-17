

Саакашвили: Меня особенно цинично осуждают и уничтожают за то, что я не сдал страну в 2008 году!

17.03.2025 14:00





Михаил Саакашвили, третий президент Грузии, отреагировал на вердикт по делу о незаконном пересечении границы. Он подчеркнул, что опасен для «Грузинской мечты» как в тюрьме, так и если бы он был мертв, поскольку, по его словам, «идею свободы, дух Саакашвили не умертвить».



Экс-президент назвал судебную систему в Грузии «российским комбинатом несправедливости Иванишвили», который приговорил его к «уничтожению, физическому истреблению в тюрьме». По его словам, «Мечта» лишила его возможности легально вернуться в Грузию.



Саакашвили заявил, что философией «Нацдвижения» всегда была сильная Грузия, сильные граждане, образование, защита, и если бы в 2012 году партия не проиграла, Грузия была бы «гораздо более лучшей страной, чем сегодня».



Третий президент Грузии подчеркнул, что вынеся подобный приговор ему, власть Иванишвили решила запугать грузинский народ и его сторонников. Саакашвили отметил, это решение является также угрозой в адрес президента Украины Владимира Зеленского.



«Они пытаются направить угрожающее послание президенту Зеленскому, сообщая ему, что его ждет та же участь, если он не сдаст Украину.



Меня особенно цинично осуждают и уничтожают за то, что я не сдал страну в 2008 году!.. <…> За то, что я отважился и превратил Грузию в успешное государство! За то, что я уничтожил коррупцию! За то, что я боролся за народ, а не за собственный карман! <…> Я опасен для них в тюрьме, и буду опасным и мертвым — потому, что мое имя навсегда связано с борьбой за свободу и добро. Мы боремся, и мы должны бороться, иного выхода нет», — заявил Саакашвили.



По словам экс-президента Грузии, «Грузинской мечте» не удастся загубить идею свободы страны, «дух Саакашвили не сможете умертвить».



Он отметил, что грузинский народ даст правлению Иванишвили строгий ответ.





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