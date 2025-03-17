

Медиарегуляции коснутся и интернет-СМИ и социальных платформ

17.03.2025 14:22





Регуляции, связанные с телевизионным и радиовещанием, введение которых планирует большинство "Грузинской мечты", будут распространяться и на информацию, размещаемую в Интернет-медиа и на различных социальных платформах.



В этой связи корректируются поправки, внесение которых запланировано в Закон Грузии "О вещании".



Видоизмененный вариант проекта на заседании комитета парламента Грузии по отраслевой экономике и экономической политики представил глава комитета парламента Грузии по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе.



По словам Гордуладзе, указанный законопроект трактует, что такое Интернет-услуги.



"Вещатель одновременно имеет сайт и имеет социальную сеть. По представленной нами регуляции, если вещатель, к примеру, распространяет информацию ненадлежащим образом, заинтересованное лицо может произвести реагирование и защитить свои права в том случае, если информация распространена по телеэфиру, однако, если ее распространение осуществлено в социальных сетях или хотя бы через веб-сайт, произвести реагирование на это невозможно.



Поэтому, при рассмотрении в первом чтении наша команда пришла к согласию, чтобы стандарты, предусмотренные для вещателя в целом, были распространены и на онлайн-медию. Технологии совершенствуются и развиваются, иные средства распространения информации, и на все это должны быть государственные регуляции.



Все это не распространяется на физических лиц. Здесь подразумеваются те организации, которые называют себя медией, но не оперируют как вещатели, местом распространения их информации не является телевидение, а для ее распространения они используют сайты, а также прочие аппликации и имеют структурированную форму", - заявил Гордуладзе.



Сегодня парламент Грузии во втором чтении рассматривает поправки в Закон Грузии "О вещании".





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