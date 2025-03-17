

Каладзе: У оппозиционных партий нет никаких шансов добиться успеха

17.03.2025 15:47





[У оппозиционных партий] как объединенных, так и распавшихся нет никаких шансов добиться какого-либо успеха на политической арене, - указанное заявление сделал генеральный секретарь «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе.



По его словам, для «Грузинской мечты» не имеет никакого значения объединится оппозиция или нет.



«Никакой существенной разницы нет, радикалы будут по одиночке, [или] объединившись. Разумеется, их хозяева хотели, чтобы была создана какая-то платформа, хотя понятно, что у них это не выходит. Они проводят время понося друг друга. Скажу прямо, для нас это не имеет существенного значения. Поэтому, у них как у объединенных, так и распавшихся, нет никаких шансов добиться какого-либо успеха на политической арене», - отметил Каладзе.



Помимо этого, он сделал комментарий и по предстоящим выборам в органы местного самоуправления и отметил, что и в связи с предстоящими выборами представители оппозиции зафиксируют ту позицию, которую им «скажут извне».





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