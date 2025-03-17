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Посол США встретилась с Саломе Зурабишвили
17.03.2025 15:56
Посол США Робин Данниган встретилась с пятым президентом Грузии Саломе Зурабишвили на фоне приостановки стратегического партнерства США с Грузией. Фотокадр опубликован в соцсети.
Встреча состоялась после аудиенции Данниган с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили, которая вызвала негативную реакцию у протестующей части общества страны.
По итогам встречи с министром посольство США в Грузии опубликовало комментарий, отметив, что американский дипломат говорила о приоритетах новой Администрации США и тех шагах, которые официальный Тбилиси может предпринять, чтобы «продемонстрировать серьезность намерений улучшить отношения с Соединенными Штатами».
Напомним, ряд американских конгрессменов и сенаторов (Джо Уилсон, Джим Риш, Джинн Шахин и другие) считают легитимным президентом Грузии Саломе Зурабишвили.
Встреча посла США Робин Данниган с главой МИД Грузии Макой Бочоришвили состоялась 14 марта в здании внешнеполитического ведомства страны.
В заявлении МИД отмечено, что под конец аудиенции «стороны выразили готовность активно работать над достижением прогресса в стратегическом сотрудничестве двух стран».
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