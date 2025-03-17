

В Грузии арестовали счета фондов, поддерживающих проевропейские акции

17.03.2025 16:55





Журналистка Нанука Жоржолиани, основательница одного из крупнейших фондов — «Фонда Нануки» — заявила, что его счета были арестованы.



По ее же информации, то же самое произошло и с банковскими счетами других похожих фондов — Prosperity Georgia и Human Rights House Tbilisi. Причина ареста неизвестна, но, по данным Жоржолиани, сделано это было по требованию прокуратуры. О других деталях пока не сообщается.



Одна из основательниц группы Daitove Нэнси Воланд пишет, что арестовали счета всех подобных фондов.



Эти фонды оказывали материальную помощь арестованным протестующим и их семьям, а также выплачивали штрафы в 5000 лари, полученные демонстрантами по административной статье о перекрытии автомобильной дороги.





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