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В Грузии арестовали счета фондов, поддерживающих проевропейские акции


17.03.2025   16:55


Журналистка Нанука Жоржолиани, основательница одного из крупнейших фондов — «Фонда Нануки» — заявила, что его счета были арестованы.

По ее же информации, то же самое произошло и с банковскими счетами других похожих фондов — Prosperity Georgia и Human Rights House Tbilisi. Причина ареста неизвестна, но, по данным Жоржолиани, сделано это было по требованию прокуратуры. О других деталях пока не сообщается.

Одна из основательниц группы Daitove Нэнси Воланд пишет, что арестовали счета всех подобных фондов.

Эти фонды оказывали материальную помощь арестованным протестующим и их семьям, а также выплачивали штрафы в 5000 лари, полученные демонстрантами по административной статье о перекрытии автомобильной дороги.


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