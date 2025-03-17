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Прокурор: судья вынес вердикт Саакашвили на основании рецидива преступления
17.03.2025 16:59
Прокурор Леван Вепхвадзе прокомментировал решение по делу о незаконном пересечении границы третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, заявив, что обвиняемый был осужден в прошлом и «затем он совершил ряд преступлений».
По его словам, это — два преступления, совершенных в условиях рецидива, и, следовательно, судья имел право применить меру — полный или частичный сбор сроков приговора. Вепхвадзе отметил, что детально об этом будет сказано в мотивированном приговоре.
«Суд вынес законное, обоснованное и справедливое судебное решение. Обвиняемый Михаил Саакашвили был признан виновным на основании доказательств, которые обосновывали совершенное обвиняемым преступное деяние, выразившееся в факте незаконного пересечения границы.
Что касается приговора, то, учитывая, что обвиняемый был осужден в прошлом и с тех пор совершил ряд преступлений, получается, что два преступления были совершены при условии рецидива преступления, следовательно, судья имел полное право использовать как полный, так и частичный сбор <сроков>. Суд принял это обстоятельство во внимание и применил частичное сложение <сроков>. Мы увидим это в уже мотивированном приговоре, основанном на том, что обсуждалось», — отметил прокурор.
Леван Вепхвадзе также пояснил, что подобная практика существует в отношении решений, принимаемых национальными судами, и обвинение не собирается подавать апелляцию. По его словам, от самого суда зависит, к какой мере он прибегнет: сложит ли сроки частично или полно, или будет использовано поглощение минимального срока максимальным.
Прокурор также добавил, что Украина до сих пор не предоставила соответствующим структурам Грузии запрошенную информацию о пересечении границы Михаилом Саакашвили. Украинская сторона сообщила только, что «началось расследование дела».
«Но учитывая тот факт, что в дополнение к этой информации и другие доказательства подтверждали тот факт, что Саакашвили незаконно пересек границу Грузии, эта общность и привела к обвинительному приговору», — заключил Леван Вепхвадзе.
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