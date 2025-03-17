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Германия приняла историческое решение об увеличении помощи Украине до 3 миллиардов
17.03.2025 17:55
Германия приняла историческое решение об увеличении помощи Украине до 3 миллиардов, - по сводкам украинских СМИ, указанное заявление перед началом заседания Совета по иностранным делам Евросоюза сделала глава внешнеполитического ведомства ФРГ Анналена Бербок.
«Также важным является увеличение инвестиций, предусмотренное основным законом о безопасности и инфраструктуре, в 2025 году на поддержку Украины мы в конечном счете выделим еще 3 миллиарда. Это означает, что Германия продолжит выделение 7 миллиардов евро, как то было в предыдущем году», - отметила Бербок.
По ее словам, 18 марта в Конституции Германии будут внесены поправки, которые предоставят стране возможность увеличить размер долга для финансирования Украины и оказать той больше поддержки.
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