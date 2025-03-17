

Орбан распорядился ввести контроль цен на продукты питания

17.03.2025 18:00





Указом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в стране начался контроль цен на продукты питания. Как пишут СМИ, причиной этого стала инфляция, которая достигла рекордного уровня среди стран Евросоюза.



СМИ также сообщают, что в Венгрии сложилась самая сложная ситуация среди стран ЕС с точки зрения инфляции. По сообщениям СМИ, рост цен по-прежнему остается серьезной проблемой для местных жителей.



Между тем, по сообщениям СМИ, на фоне растущего инфляционного давления и слабых перспектив восстановления экономики Орбан объявил о значительном снижении налогов для матерей и ввел ограничения на розничные цены.



«Если правительство увидит, что розничные сети не соблюдают регламент, мы распространим его на все категории продуктов питания», — заявили в министерстве экономики Венгрии.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





