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Орбан распорядился ввести контроль цен на продукты питания
17.03.2025 18:00
Указом премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в стране начался контроль цен на продукты питания. Как пишут СМИ, причиной этого стала инфляция, которая достигла рекордного уровня среди стран Евросоюза.
СМИ также сообщают, что в Венгрии сложилась самая сложная ситуация среди стран ЕС с точки зрения инфляции. По сообщениям СМИ, рост цен по-прежнему остается серьезной проблемой для местных жителей.
Между тем, по сообщениям СМИ, на фоне растущего инфляционного давления и слабых перспектив восстановления экономики Орбан объявил о значительном снижении налогов для матерей и ввел ограничения на розничные цены.
«Если правительство увидит, что розничные сети не соблюдают регламент, мы распространим его на все категории продуктов питания», — заявили в министерстве экономики Венгрии.
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