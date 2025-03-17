

Прокуратура выступила с заявлением об аресте банковских счетов ряда фондов

17.03.2025 18:02





Прокуратура Грузии выступила с заявлением в связи с арестом банковских счетов нескольких фондов и находящихся на них средств.



Как указано в заявлении, прокуратура Грузии на основании судебного постановления 17 марта 2025 года осуществила арест банковских счетов и денежных средств, находящихся на счетах следующих организаций в банках Грузии: Н(Н)ЮЛ «Нанукас Фонди», Н(Н)ЮЛ «Просперити», Н(Н)ЮЛ «Фонди Эртманетиствис 24/7», Н(Н)ЮЛ «Сирцхвилия» и Н(Н)ЮЛ «Тбилисский дом прав человека».



В заявлении подчеркивается, что организационно-финансовая деятельность специальных фондов направлена ​​на оказание материальной помощи правонарушителям и членам их семей. В пользу нарушителей закона выплачиваются штрафы, а также решаются другие личные или организационные вопросы.



«Примечательно, что банковские счета указанных юридических лиц, которые используются для финансирования незаконной деятельности, были открыты недавно и с декабря 2024 года по настоящее время с них было потрачено более 2 000 000 лари. Важно, чтобы так называемые Основную часть полученных финансовых средств «фонды» направляли на поощрение лиц, совершающих противоправные и преступные деяния, а также на приобретение инвентаря и средств, необходимых для совершения этих преступлений. В частности, из указанных «фондов» поступали/выдавались средства, в том числе на следующие цели, прямо указанные при совершении сделки: «на необходимое снаряжение для акции», «то, что нужно для борьбы», «приобретение инвентаря для акции», «приобретение пиротехники», «приобретение противогазов для детей передовой» и т.д. Как установило следствие, крупная сумма средств, предназначенная для «приобретения противогазов для детей передовой», предназначалась для финансирования агрессивных групп, нападавших на сотрудников правоохранительных органов. Они оказались на «передовой» и осуществляют насильственные действия, в результате которых, как уже отмечалось, десятки сотрудников правоохранительных органов, а также протестующих получили травмы различной степени тяжести», — говорится в заявлении.



По данным прокуратуры, основную часть собранных финансов «фонды» направляют на финансовое обеспечение обвиняемых в организации и участии в групповом насилии, а также их семей.







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