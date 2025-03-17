

Евродепутат — о вердикте Саакашвили: власти Грузии еще на 9 шагов отдалились от ЕС

17.03.2025 19:00





Евродепутат Пятрас Аустравичюс негативно отреагировал на вердикт суда по т.н. делу о пиджаках в отношении Михаила Саакашвили, третьего президента Грузии, подчеркнув неверные шаги «Грузинской мечты» — в противоположном направлении от евроинтеграции.



«Тбилисский режим отчаянно пытается удержать президента Михаила Саакашвили под всевозможным давлением и выносит еще один приговор — 9 лет тюрьмы. Тем самым правительство Грузии еще на 9 шагов отдалилось от ЕС», — пишет политик.



Добавим, 17 марта Михаил Саакашвили, третий президент Грузии, был признан виновным в незаконном пересечении границы. В качестве меры наказания избрано лишение свободы сроком на 4 года и 6 месяцев. Решение принято судьей Михаилом Джинджолия.



К приговору добавлен и вердикт по делу о растрате бюджетных средств — 8 лет, таким образом общая сумма тюремного заключения в отношении Саакашвили составила 12,6 года.



Источник: SOVA

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