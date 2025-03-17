

Законодательное предложение предусматривает ограничение доступа СМИ к судебным заседаниям

17.03.2025 19:01





Законодательное предложение, запрещающее фото- и видеосъемку во время рассмотрения уголовных дел, внесено в Комитет по юридическим вопросам Парламента «Грузинской мечты».



В законодательной инициативе, автором которой является юрист, бывший ассоциированный профессор Тбилисского государственного университета Автандил Кахниашвили, утверждается, что освещение судебных процессов в СМИ дискредитирует правоохранительные органы. В письме председателю парламента «Грузинской мечты» Шалве Папуашвили Кахниашвили заявляет, что неограниченная прозрачность уголовных дел позволяет обвиняемым использовать залы суда в политических целях.



Поскольку частые судебные слушания дел задержанных протестующих стали неотъемлемой частью политической и общественной жизни в Грузии, присутствие представителей СМИ в залах суда дает задержанным возможность обратиться к общественности. Воспользовавшись этой возможностью, задержанные протестующие неоднократно выражали протест против обвинений прокуратуры, выражали солидарность друг с другом, разоблачали репрессии со стороны полиции и недостаток профессиональной добросовестности судей.



Кахниашвили, вероятно, имел в виду судебный процесс над 11 обвиняемыми, включая актера Андро Чичинадзе. Все они были задержаны во время проевропейских протестов в декабре и обвиняются в групповом насилии. По словам Кахниашвили, подсудимые «фактически оскорбили и судью, и прокуроров».



«Я счел необходимым обратиться к парламенту для реагирования. Тем более, что общественно-политическая ситуация в стране существенно изменилась», — пишет Кахниашвили в законодательном предложении, направленном Папуашвили.



Он раскритиковал решение правительства «Грузинской мечты» от 2013 года разрешить СМИ вести съемку в залах суда, назвав это неоправданным шагом. В качестве примеров он привел дела экс-президента Михаила Саакашвили, бывшего министра внутренних дел Вано Мерабишвили и бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава, чьи транслируемые по телевидению судебные процессы использовались подсудимыми для политических заявлений.



Оппозиционный политик Натиа Мезвришвили из партии «За Грузию» раскритиковала законодательное предложение и заявила, что «Грузинская мечта», по всей видимости, решила закрыть судебные заседания.



«Текст законопроекта был явно написан в офисе «(Грузинской) мечты»», — написала она в социальных сетях.



С 2007 по 2013 год СМИ было запрещено снимать и освещать судебные процессы без разрешения суда. Это ограничение было снято 6 марта 2013 года, когда Парламент принял поправки, которые разрешили всем присутствующим делать аудиозаписи слушаний, а журналистам — делать фото- и видеосъемку, в том числе в залах судебных заседаний, коридорах и дворах зданий судов.





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