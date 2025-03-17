

МИД РФ обвиняет грузин и поляков в особой жестокости в ходе российской агрессии в Украине

17.03.2025 19:25





Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что среди иностранцев, воюющих на стороне ВСУ, особую жестокость к гражданам РФ проявили выходцы из Грузии и Польши. Говоря об этом в эфире пропагандистского телеканала «Россия-24», Мирошник сослался на бежавших из Курской области россиян.



«Показания людей, которых эвакуировали с освобожденных территорий, есть. И как раз они упоминают о том, что особыми зверствами отличались поляки, отличались представители «Грузинского легиона», и ряд иностранцев, которые выполняли просто какие-то менеджерские функции, больше управляя информационными потоками».



Мирошник пообещал, что позже (после дачи показаний пленных) будут обнародованы точные данные о количестве иностранцев, по его словам, совершивших военные преступления в Курской области. Все виновные в жестоком обращении понесут наказание и окажутся на скамье подсудимых, добавил дипломат.



«Грузинский национальный легион» признан в России террористической и экстремистской организацией. Некоторые бойцы легиона заочно приговорены в РФ к тюремным срокам.





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