

Спецпосланник Трампа заявил, что США обсуждают с Россией доступ к черноморским портам

17.03.2025 20:18





США и Россия обсуждают доступ к портам в Черном море в рамках переговоров о потенциальном соглашении по прекращению огня в Украине, заявил спецпредставитель президента Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. Также речь, по его словам, идет о судьбе Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).



«Есть регионы, в которых, как мы все знаем, сосредоточены русские. Есть ядерный реактор [ЗАЭС], который поставляет довольно много электроэнергии в страну Украина. С этим нужно разобраться. Есть [вопрос о] доступе к портам — потенциальная договоренность о Черном море», — отметил Уиткофф в интервью CBS News в воскресенье. Он подчеркнул, что для достижения мира в Украине, в котором заинтересована в том числе Европа, необходимо соблюсти «много элементов», но «никто не опускает руки».



При этом речь в предварительных переговорах не ведется об «основном районе противостояния» — Курской области, заявил Уиткофф. «Мы должны это обсудить», — добавил он и подчеркнул, что США стремятся остановить убийства на линии фронта протяженностью 2000 км.



В воскресенье Трамп сказал, что между США и РФ ведется обсуждение по «разделу определенных активов» — включая «территории и электростанции». По словам главы Белого дома, за выходные во Флориде (там находится его резиденция) «было проделано много работы по этому вопросу». Он также заявил, что собирается переговорить с президентом РФ Владимиром Путиным уже во вторник, 18 марта.



16 марта Уиткофф также заявил, что Трамп и Путин могут уже на этой неделе провести «хорошую и позитивную дискуссию». До этого спецпосланник Трампа лично встретился с российским президентом в Кремле. По информации Sky News, ему пришлось ждать встречи с Путиным восемь часов. Сами переговоры шли около трех-четырех часов и касались поиску вариантов урегулирования войны в Украине. Уиткофф отметил: эта встреча продемонстрировала, что США сумели «сузили круг вопросов» между РФ и Украиной и «добились значительного прогресса».





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