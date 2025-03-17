

Омбудсмен: Заключение БДИПЧ/ОБСЕ относительно поправок в закон «О собраниях и манифестациях» весьма критично

17.03.2025 20:21





Народный защитник Грузии распространяет информацию об отчете БДИПЧ/ОБСЕ в закон «О собраниях и манифестациях».



В офисе омбудсмена заявляют, что на основании обращения Народного защитника БДИПЧ/ОБСЕ провело оценку соответствия поправок в закон «О собраниях и манифестациях», Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс международным стандартам в области прав человека.



Сообщается, что опубликованное БДИПЧ/ОБСЕ заключение является весьма критическим и указывает на несоответствие вышеуказанных законодательных поправок Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод и Международному пакту о гражданских и политических правах.



«В отчете БДИПЧ/ОБСЕ указано, что некоторые из новых законодательных изменений, такие как введение обязанности немедленно уведомлять о спонтанных протестах, общий запрет на проведение протестов в закрытых помещениях и зданиях без письменного согласия собственника, запрет на возведение временных сооружений, всеобщий запрет на закрытие лица маской или любыми другими средствами, а также строгие административные и уголовные санкции, должны быть отменены или полностью пересмотрены. ОБСЕ/БДИПЧ также указывает, что несоразмерные санкции сами по себе могут быть достаточными для установления нарушения права на мирные собрания», — говорится в информации Народного защитника.



Согласно заявлению омбудсмена, что в заключении БДИПЧ/ОБСЕ указано, что применение административного задержания в качестве санкции за нарушение закона «О собраниях и манифестациях» должно быть отменено, а размер штрафов должен быть существенно снижен, особенно за незначительные нарушения, для обеспечения их соразмерности причиненному вреду.







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