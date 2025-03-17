

Грузинское руководство НПО Free Russia Foundation обвиняет МИД Испании в отказе в ВНЖ

17.03.2025 22:01





Грузинское руководство Free Russia Foundation (директор FRF на Южном Кавказе Егор Куроптев) и другие российские активисты — 65 человек, въехавшие в Испанию по гуманитарным визам, обвинили МИД страны в том, что им не дали обещанный ВНЖ (вид на жительство).



Испанское ведомство отрицает наличие подобных договоренностей. Между тем активисты утверждают, что в этом их заверили испанские дипломаты, однако спустя несколько месяцев граждане России не получили обещанный статус, обвинив МИД Испании в срыве договоренностей.



Собеседник El Pais в испанском МИД заявил, что такого рода соглашения с российскими активистами у ведомства не было. Единственный способ сменить статус для уехавших россиян, по его словам, — подать прошение об убежище.



Испания уже отклонила 8 заявок россиян на резидентство по гуманитарным основаниям, поскольку посчитала, что угроза их безопасности в случае возвращения в Россию — недостаточное для этого основание.



SOTA пишет, что такого рода гуманитарные визы получило руководство грузинского отделения Free Russia, и минимум часть из 65 оппозиционных активистов, упомянутых в статье, — высокопоставленные сотрудники этой организации.



Изначально грузинская Free Russia обещала оформить 400 таких виз для эмигрировавших активистов, однако в итоге, как пишет SOTA, сделала их лишь для себя.



Источник: SOVA

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