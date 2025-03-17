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Мдинарадзе: поправки в закон «О вещании» не касаются онлайн-СМИ
17.03.2025 22:10
Мамука Мдинарадзе, парламентский лидер «Грузинской мечты», прокомментировал поправки в закон «О вещании», которые, подчеркнул он, не будут распространяться на онлайн-СМИ.
Исполнительный секретарь партии пояснил, что новые регуляции будут распространяться только на веб-страницы и социальные сети грузинских вещателей — телеканалов и радио.
Он добавил, что правила поведения, признаваемые также журналистами, переходят в обязательное исполнение потому, что они перейдут в сферу государственного регулирования.
Мдинарадзе пояснил, что, если раньше телекомпании и радиостанции сами реагировали на конкретные нарушения, то теперь эта функция будет передана Национальной комиссии по регулированию коммуникаций.
«Также на сегодняшнем заседании большинства по этому вопросу было принято решение, что в дополнение к нормам, которые были признаны журналистским корпусом, и британский стандарт должен быть распространяться на веб-страницы вещателей и их социальные сети.
Сегодня был актуален вопрос: будут ли <регуляции> вообще распространяться онлайн-СМИ? Нет!
Нормы закона, в общем, будут распространяться не на онлайн-СМИ, а на соответствующие онлайн-платформы вещателей», — заключил Мдинарадзе.
Напомним, в закон «О вещании» внесут поправки, которые затронут не только телекомпании и радио, но и интернет-СМИ, публикующие материал на государственном языке (в Грузии два государственных языка — грузинский и абхазский — ред.) на различных социальных платформах. Речь не идет о физических лицах, которые ведут соцсети. Об этом заявил Арчил Гордуладзе, председатель комитета по юридическим вопросам.
Депутат «Мечты», Гордуладзе уже представил скорректированную версию законопроекта на заседании Комитета по отраслевой экономике и экономической политике.
Напомним, ранее Арчил Гордуладзе заявлял, что новые регуляции не каснутся газет и онлайн-СМИ.
Вслед за российским аналогом закона об иноагентах, «Грузинская мечта» намерена принять и медиа-закон. Парламентский лидер партии Мамука Мдинарадзе заявил, что в парламенте Грузии будет инициирован «Закон о СМИ». Он подчеркнул, что новая регуляция — это британская модель.
Закон установит «стандарты объективности» СМИ и журналистской этики, определять механизм мониторинга и соблюдения стандартов работы медиа.
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