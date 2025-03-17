

«Грузинская мечта» вводит принудительное лечение наркозависимых в качестве формы уголовного наказания

17.03.2025 22:42





Парламент «Грузинской мечты» планирует внести в Уголовный кодекс обязательное лечение в рамках антинаркотической кампании.



Инициативу озвучил представитель правящей партии Мамука Мдинарадзе на брифинге. По его словам, лечение будет применяться в особых случаях и станет одной из форм уголовного наказания.



«В рамках антинаркотической кампании мы ужесточаем законодательство. […] Мы пришли к соглашению, что в Уголовный кодекс будет внесено обязательное лечение в качестве наказания. Однако это будет применяться в исключительных случаях и рассматриваться как уголовное наказание, а не административное. Если человек будет осужден за преступление, связанное с наркотиками, суд в особых обстоятельствах сможет назначить обязательное лечение наряду с другими мерами наказания.»



Как отметил Мдинарадзе, решение о назначении обязательного лечения будет приниматься судьей, который будет учитывать материалы дела, а также экспертное заключение нарколога.



«Судья, исходя из состояния здоровья обвиняемого и в интересах как частной, так и общей превенции, может посчитать, что назначение этого наказания вместе с другими мерами будет правильным и важным шагом.» – заявил Мдинарадзе.





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