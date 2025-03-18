|
|
|
Сенатор-республиканец поддерживает протесты в Грузии, Сербии и Венгрии
18.03.2025 11:09
Председатель Хельсинкской комиссии США cенатор-республиканец Роджер Уикер выражает поддержку протестам в Грузии, Сербии и Венгрии.
«В Грузии, Сербии и Венгрии граждане выходят на улицы, чтобы выразить протест против коррупции и авторитаризма. Я поддерживаю всех, кто борется за демократическое будущее. Лидеры должны уважать призывы своих граждан к ответственности, а не отвечать репрессиями в кремлевском стиле», — написал Уикер в X.
Протесты В Грузии продолжаются с 28 ноября прошлого года, они начались после того как партия «Грузинская мечта» приостановила процесс евроинтеграции.
В Сербии Массовые протесты продолжаются 4 месяца. Протесты начались после того, как 1 ноября 2024 года на железнодорожной станции в северном городе Нови-Сад погибли 15 человек в результате обрушения бетонного потолка. Протестующие в Сербии требуют привлечь президента Александра Вучича и соответствующих лиц к ответственности за трагедию. На фоне протестов премьер-министр Сербии Милош Вучевич и министр инфраструктуры Горан Весич подали в отставку, более 10 человек были арестованы.
15 марта в Венгрии прошла масштабная акция протеста против политики Орбана. Более 50 000 человек вышли на улицы Будапешта 15 марта в поддержку оппозиционной партии «Тиса», которая протестует против политики Виктора Орбана.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна