

Сенатор-республиканец поддерживает протесты в Грузии, Сербии и Венгрии

18.03.2025 11:09





Председатель Хельсинкской комиссии США cенатор-республиканец Роджер Уикер выражает поддержку протестам в Грузии, Сербии и Венгрии.



«В Грузии, Сербии и Венгрии граждане выходят на улицы, чтобы выразить протест против коррупции и авторитаризма. Я поддерживаю всех, кто борется за демократическое будущее. Лидеры должны уважать призывы своих граждан к ответственности, а не отвечать репрессиями в кремлевском стиле», — написал Уикер в X.



Протесты В Грузии продолжаются с 28 ноября прошлого года, они начались после того как партия «Грузинская мечта» приостановила процесс евроинтеграции.



В Сербии Массовые протесты продолжаются 4 месяца. Протесты начались после того, как 1 ноября 2024 года на железнодорожной станции в северном городе Нови-Сад погибли 15 человек в результате обрушения бетонного потолка. Протестующие в Сербии требуют привлечь президента Александра Вучича и соответствующих лиц к ответственности за трагедию. На фоне протестов премьер-министр Сербии Милош Вучевич и министр инфраструктуры Горан Весич подали в отставку, более 10 человек были арестованы.



15 марта в Венгрии прошла масштабная акция протеста против политики Орбана. Более 50 000 человек вышли на улицы Будапешта 15 марта в поддержку оппозиционной партии «Тиса», которая протестует против политики Виктора Орбана.





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