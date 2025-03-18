

Тея Ахвледиани провела встречу с руководителями аккредитованных в Грузии организаций ООН и представителями других международных организаций

18.03.2025 11:42





Государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равенства Тея Ахвледиани провела встречу с руководителями аккредитованных в Грузии организаций ООН и представителями других международных организаций.



На встрече стороны обсудили стратегические приоритеты сотрудничества и перспективы на будущее. Кроме того, представители международных организаций рассмотрели реализованные и текущие проекты в регионе Абхазии, а также будущие инициативы.



Государственный министр обратила внимание на видение и задачи реализации политики примирения и вовлечённости, которая, с одной стороны, направлена на заботу о пострадавшем от конфликта населении и улучшение их социально-экономических условий, а с другой – на развитие диалога между искусственно разделёнными обществами, восстановление доверия и углубление сотрудничества на основе общих интересов.



Стороны договорились о продолжении и дальнейшем углублении тесного сотрудничества.





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