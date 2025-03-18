

Шавадзе: Министерство образования намерено назначить так называемых офицеров, чтобы по сути вернуть "институт ОДР"

18.03.2025 12:03





12 марта министр образования и науки Грузии заявил, что по приказу министра образования и науки «Грузинской мечты», начальник ресурсного центра получит полномочия назначить сотрудника, который будет выполнять функции защиты персональных данных в школах, находящихся на территории этого центра.



Член оппозиционной партии "LELO", обладатель национальной премии учителя Роланд Шавадзе заявил, что министерство намерено назначить так называемых офицеров, чтобы по сути вернуть "институт ОДР" (Офицер Действующего Резерва) в государственные школы.



ОДР — это лицо, внедрённое в различные государственные органы Службой государственной безопасности (СГБ) со специальным заданием, обеспечивающее службу безопасности всевозможной информацией о происходящем в структуре.



«По приказу министра образования в государственных школах возвращается так называемый институт ОДР. Приказ был подписан министром 12 марта. Он касается расширения полномочий ресурсных центров, согласно которым, руководители образовательных центров получили право назначать представителей — офицеров в подчинённые им школы, которые будут якобы обеспечивать защиту персональных данных в этих школах.



На самом деле, цель этого решения — ещё больше ограничить свободу учителей и директоров школ, которые и так находятся под контролем властей. Это чисто российская «КГБшная» модель, когда государство ограничивает творческую свободу в образовательных учреждениях и назначает лицо, которое будет контролировать все аспекты, работая на распространение пропаганды определённой силы, в данном случае — «Грузинской мечты», — сказал Роланд Шавадзе.

🚩Министерство образования, науки и молодежи «Грузинской мечты» заявляет, что офицер по защите персональных данных будет назначен всем государственным школам, а также другим государственным учреждениям с целью приближения к законодательству Европейского Союза в Законе Грузии о защите персональных данных, вступившем в силу 1 июня 2024 года.



"Учёт персональных данных в организационной структуре учреждений рассматривается как ключевая мера для обеспечения законности обработки данных как в ЕС, так и в других странах с высокими стандартами защиты данных, поскольку признано, что эффективная работа офицера по защите данных значительно снижает риски незаконной обработки данных в учреждении.



Согласно Закону Грузии о защите персональных данных, обязанности офицера по защите данных заключаются в том, чтобы помочь своему работодателю в правильном восприятии обязательств, предусмотренных законодательством по защите персональных данных, и консультировать по вопросам обеспечения полного соблюдения этих обязательств".

Министерство «Грузинской мечты» в заявлении уточняет, что школы, которые в настоящее время не могут найти нужного сотрудника для выполнения этих обязанностей, смогут обратиться в ресурсный центр, который назначит одного из своих сотрудников для выполнения функций офицера по защите персональных данных в школе.



«Ранее, на основании письменного обращения, ресурсный центр назначал соответствующего сотрудника, который помогал школе в конкретной области, в том числе назначал юриста, который предоставлял юридическую помощь общеобразовательным учреждениям.

Таким образом, мы подчеркиваем, что распространение дезинформации и безосновательные обвинения со стороны оппозиционной партии направлены исключительно на нанесение ущерба системе и преднамеренное введение общественности в заблуждение», — говорится в заявлении.



Можно предположить, что таким образом "Грузинская мечта" убивает двух зайцев, с одной стороны продолжает делать вид, что пытается гармонизировать законодательство с Европейским союзом, а с другой стороны находит работу для своих сторонников, это если вовсе отбросить подтекст, о котором выше заявил Роланд Шавадзе.





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