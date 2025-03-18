

Бочоришвили: Есть реальные возможности превратить Черное море в мост, объединяющий с ЕС

18.03.2025 12:08





Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили заявила, что Грузия постоянно пыталась превратить Черное море в мост, объединяющий c ЕС, и сегодня есть реальные возможности для достижения этой цели, но «это требует активной работы и инвестиций».



Министр обратилась к участникам панельной дискуссии «Конкуренция и сотрудничество для обеспечения будущего», проходившей в рамках международной конференции высокого уровня Raisina Dialogue в Нью-Дели (Индия), и отметила, что в этом направлении можно всем вместе «реализовать масштабные проекты, которые принесут пользу Европе».



Бочоришвили рассказала, что на протяжении веков Грузия играла роль моста, соединяющего Восток и Запад и со времен Великого Шелкового пути страна играла важную роль в обеспечении этой связи.



«Грузия может быть очень маленькой страной для определения геополитических процессов, но она расположена там, где пересекаются геополитические интересы, что создает новые возможности. Чтобы эффективно использовать эти возможности, необходимы достаточная мудрость и дальновидность. Прежде всего, важно отметить вызовы, с которыми приходится сталкиваться Грузии в нынешних геополитических условиях, а также возможности, которые открывает ее стратегическое расположение.



На протяжении веков Грузия служила мостом, соединяющим Восток и Запад. Со времен Великого Шелкового пути наша страна играла важную роль в обеспечении связи между Востоком и Западом. После распада Советского Союза, с самых первых дней обретения независимости, Грузия вновь начала задумываться о том, как восстановить и укрепить эту историческую роль в современном мире», — заявила Мака Бочоришвили.



Добавим, Raisina Dialogue (Диалог Райзина/Райсина) — многосторонняя конференция, проводимая ежегодно в Нью-Дели (Индия) и также организованная Observer Research Foundation (ORF) — влиятельной аналитической исследовательской организацией. С момента своего создания в 2016 году Raisina Dialogue стал ведущей конференцией Индии по геополитике и геоэкономике, призванной решать наиболее сложные проблемы, стоящие перед международным сообществом.





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