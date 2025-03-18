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Хабеишвили: Власти предложили партии Гахария деньги за критику оппозиции в эфире
18.03.2025 12:31
Лидер «Единого национального движения» Леван Хабеишвили заявил, что власти предложили партии Гахариа финансирование в обмен на участие в телеэфирах с критикой оппозиции и «Нацдвижения».
По его словам, у режима Иванишвили есть контакты с командой бывшего премьера, и именно поэтому он призывает членов партии «Гахария – За Грузию» дать конкретные ответы на эти вопросы.
«На мой взгляд, ты либо оппозиционер, либо титушка Бидзины. Если ты не отказываешься от парламентского мандата, не отказываешься от финансирования и рвёшься в этот парламент, значит, ты играешь по правилам Бидзины. Если это не так, либо поддержи единство, либо уходи из парламента. У меня есть информация, что власти предложили Гахариа и его партии деньги и другие привилегии в обмен на участие в эфирах, где они будут критиковать оппозицию и «Нацдвижение». Пусть теперь дадут ответ – предлагали им деньги и привилегии или нет.» – заявил Хабеишвили.
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