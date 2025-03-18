

Вольский: Любой фонд должен быть прозрачным, и общественность должна иметь полную информацию

18.03.2025 13:05





«Любой фонд должен быть прозрачным, и общественность должна иметь полную информацию о том, чем он занимается и почему. Параллельно с совершением добрых дел вы можете заниматься такими вещами, как, скажем, поощрение деструктивных действий и процессов», — заявил первый вице-спикер парламента Грузии Гия Вольский.



По словам Вольского, это не исключение, и неудивительно, что подобные проблемы были выявлены.



«Безусловно, фондам необходимо соответствующее финансирование. На самом деле информация об источниках этих средств должна быть достаточно открытой и публично известной. Если у соответствующей структуры нет претензий по этим темам, конечно, будет сделано соответствующее заявление, но, похоже, для этого были основания. Фонд должен работать по определенным правилам. Я не знаю деталей, возможно, соответствующие структуры должны предоставить нам больше информации. Когда фонд напрямую участвует в развитии определенных политических процессов, особенно если это дело является частью сценария под названием революция, конечно, это заслуживает дополнительного внимания», — заявил Гия Вольский.



Вчера прокуратура опубликовала информацию об аресте банковских счетов нескольких фондов и находящихся на них средств.





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