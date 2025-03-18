

Журналист Нанука Жоржолиани: Rо мне собираются прийти с обыском

18.03.2025 13:06





Журналист и основательница «Фонда Нануки» Нанука Жоржолиани пишет, что к ней собираются прийти в дом с обыском — пока «размышляют».



Она заявила, что ничего не стирает в своем компьютере, где остается вся информация — подробное описание деятельности «Фонда Нануки».



«Они собираются прийти ко мне с обыском. Они все еще размышляют над этим. Друзья, я ничего не удаляю с компьютера. Вся информация останется — с подробным описанием того, что сделал фонд. Мое преследование на основании заявления российских агентов — это такая честь, сейчас я беспокоюсь только о том, как успокоить свое эго», — пишет основательница фонда.



Напомним, 17 марта прокуратура Грузии заявила, что на банковские счета ряда благотворительных фондов был наложен арест по ее требованию — на «Фонд Нануки», «Просперити», «фонд «Друг для друга 24/7», «Сирцхвилиа» и «Дом прав человека в Тбилиси».



Эти фонды, утверждает ведомство, направляют основную часть собранных средств на финансовую поддержку лиц, «обвиняемых в организации группового насилия и участии в нем, и членов их семей». Из указанных фондов, читаем в заявлении, поступали или выплачивались денежные средства — напрямую указана формулировка во время транзакции — «для необходимого оснащения акции», «на то, что нужно для борьбы», «с целью приобретения инвентаря для акций», «для приобретения пиротехники», «для приобретения противогазов для ребят, находящихся на первой линии <на акции протеста>» и другое.





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