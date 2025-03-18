

«Мечта» продолжает программу трудоустройства социально незащищенных — на нее выделено более 103 млн лари

18.03.2025 13:32





«Грузинская мечта» продолжит программу трудоустройства социально незащищенных граждан в 2025 году. В этом году на эту программу будет потрачено 103 миллиона 305 тысяч лари.



В начале марта социально незащищенных были розданы новые контракты. Соответственно, например, уборщики танка, оставшегося с советских времен в селе Цониариси в Кеда, уборщики помещения, обустроенного для игры «Джокер» в селе Гулеби, работники детского сада в селе Дидачара в Хуло, где на 33 ребенка приходится 20 работников и другие, по-прежнему будут получать зарплату.



Ранее издание «Батумелеби» публиковало материалы о программе трудоустройства социально незащищенных населения на примере нескольких сел.



40 тысяч социально незащищенных граждан были трудоустроены на различные должности по всей стране. Их зарплата составляет 300 лари в месяц. Во многих случаях должностные инструкции сотрудников указывают на то, что их занятость является формальной.



17 марта Агентство занятости не смогло сообщить нам, сколько социально незащищенных подписали контракты на этот раз. В ведомстве нам ответили, что для этого, что необходимо запросить публичную информацию, однако ведомство не предоставило публичную информацию изданию о программе и в 2023, и 2024 годах. По данным парламентского отчета, подготовленного Агентством занятости, в 2023 году в Грузии на общественных работах было занято 39 999 социально незащищенных.



«Программа занятости в сфере общественных работ» была запущена в марте 2022 года. В принятом тогда постановлении не были указаны конкретные сроки трудоустройства социально уязвимых категорий граждан, однако, согласно видеоролику, подготовленному Агентством занятости в 2022 году, выплата пособия по обеспечению прожиточного минимума для участников программы трудоустройства не будет приостановлена ​​до 2025 года.



По данным пресс-центра Агентства занятости, программа трудоустройства социально незащищенных завершится в марте 2026 года, если до этого не будет принято новое решение.



«Анатомия программы занятости в сфере общественных работ» — исследование по этому вопросу было опубликовано «Центром социальной справедливости» в 2023 году, в котором говорится:



«В настоящее время неизвестна не только продолжительность программы, в программе общественных работ в Грузии не указано, какое минимальное количество отработанных дней или общая продолжительность участия в программе должны считаться выполненными, чтобы условия программы считались выполненными, а рейтинг семей сохранялся в течение 4 лет.



…Возможно, программа больше служит цели увеличения доходов семей, находящихся за чертой бедности, в период кризиса, чем достижению долгосрочных целей с точки зрения экономической активности граждан или снижения зависимости от прожиточных минимумов.



Знание продолжительности программы также важно для того, чтобы бюджет программы не представлялся как неограниченный ресурс, способный удовлетворить любой объем запросов. На данном этапе программа работает именно так: она примет любое количество работников и на любой срок, если в этом будет потребность. Сам премьер-министр говорит о «неограниченном» ресурсе: «Возможно, в этом году мы достигнем 100 000, мы не устанавливали предела. Начнем с 50 и посмотрим, как будет развиваться процесс».



«Программа оставляет неясным, какова минимальная продолжительность общественных работ, чтобы 4-летний льготный период, предоставляемый для оценки рейтинга, не изменился, то есть неясно, на каком этапе бенефициар должен начать искать работу на открытом рынке труда, сейчас или через 4 года», — говорится в исследовании, опубликованном Центром социальной справедливости.





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