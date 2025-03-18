

Лаша Парулава: Когда Гахария говорит о Саакашвили, ему следует вымыть рот

18.03.2025 14:19





Решение власти, режима об аресте фондов является не правовым, а политическим решением, цель которого — ослабить и разрушить протестное движение. Режим Иванишвили на самом важном этапе — он либо рухнет, либо спасется, и результат зависит от нас, — об этом в программе «Ньюсрум дня» телеканала «Палитраньюс» заявил член «Единства — Национального движения» Лаша Парулава, отреагировав на арест счетов нескольких фондов, в том числе «Фонда Нануки».



По словам Парулава, в стране идет «красный террор», и арест фондов, которые помогали людям оплачивать штрафы, яркий тому пример.



«Репрессии в стране начались уже давно, и жалобы Наны Какабадзе и Вато Шакарашвили служат этому. Мы видим «красный террор» каждый день - политзаключенные заперты в тюрьме, сотни людей оштрафованы, и это продолжается систематически. Всем этим Иванишвили говорит нам, что протесты на проспекте Руставели для него очень тяжелы, и его задача - разогнать это протестное движение. Оппозиция едина по двум вопросам - новые выборы без «российского режима» и освобождение политзаключенных. Если не будет обеспечения прозрачного избирательного процесса, разговоры о Каладашвили, Джавахишвили и ответственности ЦИК будут высосаны из пальца. Необходима беспристрастная избирательная администрация и публичный сектор. Это сеть «Грузинской мечты», и наша задача - разрушить эту сеть.



Единственным легитимным лицом в стране для международного сообщества является Саломе Зурабишвили. Реальность в стране тяжелая, что влияет на экономику и наносит ущерб нашим долгосрочным возможностям развития. Если мы хотим завершить российский режим, то должны быть едины в действии, а не в риторике. Студенты показали нам свою борьбу, но теперь политики должны показать обществу, на что мы способны», - сказал Парулава.



Он также откликнулся на заявления членов «Гахария - За Грузию» в отношении «Единого национального движения» и третьего президента Грузии Михаила Саакашвили. Парулава заявил, что когда Гахария говорит о Саакашвили, ему следует «вымыть рот».



« «Национальное движение» - это идея, строительства Грузии, и в течение лет мы боремся за демократическое развитие Грузии. Сейчас появились новые политические силы, которые доказывают нам свою оппозиционность, но вместо того, чтобы бороться с властью, режимом и олигархией, они борются с «Национальным движением», этим вредя протестному заряду.



Когда Гахария говорит о Саакашвили, ему следует вымыть рот. Это человек, в бытность которого премьером в страну въезжали и проводили встречи Александр Бортников и высокопоставленные сотрудники российских спецслужб. Разве кто-то забыл выборы 2018 года и то, что произошло в Зугдиди, где они требовали повиновения от учителей и директоров, и жертвой стал конкретный человек?» заявил Парулава.





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