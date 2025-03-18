

«Грузинская мечта» планирует ввести обязательное лечение в качестве наказания за преступления, связанные с наркотиками

18.03.2025 14:22





«Грузинская мечта» планирует ввести обязательное лечение в качестве наказания за преступления, связанные с наркотиками, заявил на брифинге 17 марта один из лидеров правящей партии Мамука Мдинарадзе. По его словам, эта мера будет применяться в «особых случаях», а не за административные правонарушения.



По словам Мдинарадзе, судья должен принять решение о том, что «с точки зрения заботы о здоровье данного конкретного человека целесообразно ли назначить это наказание вместе с другим наказанием, не только в целях частной профилактики, но и в целях общей профилактики».



Он также заявил, что у Европейского суда по правам человека есть соответствующий прецедент по этому вопросу, хотя и не стал уточнять этот конкретный случай.



На прошлой неделе «Грузинская мечта» объявила о законодательных изменениях, которые ужесточат политику страны в отношении наркотиков. Парламент «Грузинской мечты» уже принял поправки в первом чтении, а второе чтение запланировано на эту неделю. Основными целями изменений станут наркоторговцы, а наказание за продажу даже небольших объемов наркотиков составит от 12 до 20 лет или пожизненное заключение. Согласно поправкам, если будет доказано, что человек употребляет наркотики, или если он уклоняется от прохождения теста на наркотики, он будет лишен права управлять транспортным средством на три года, права работать на публичной службе или в образовательном учреждении на пять лет, а также права владеть оружием.





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