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За отсутствие маркировки иноагента — в РФ инициировали новое дело против Акунина


18.03.2025   14:23


Прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах) против писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили). Информацию об этом распространяют российская пропаганда и государственные СМИ.

В соответствии с действующим в России «Законом об агентах» Акунин объявлен иностранным агентом. По данным прокуратуры, Акунин неоднократно нарушал закон, поскольку не указывал в своих статьях, что они созданы «иностранным агентом». Результаты проверки действий Акунина направили в СК для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, его рассмотрение находится на контроле прокуратуры Москвы.

Борис Акунин больше не живет в России. Помимо того, что он объявлен в РФ иноагентом, он также включен в российский перечень «экстремистов и террористов». В конце прошлого года против него было возбуждено еще одно уголовное дело.

Акунин, который давно критикует российское правительство и публично выступает против полномасштабного вторжения в Украину, обвиняет правительство РФ в подстрекательстве к терроризму и распространении «фейковых новостей» о российских военных.

Продажа и издание его книг в России запрещены.


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