

ЕС готовит пакет военной помощи Украине на 40 млрд евро

18.03.2025 14:38





Страны Евросоюза согласовывают детали нового пакета вооружений для Украины на этот год, который может вдвое превысить первоначальные оценки, сообщает Bloomberg. Эта инициатива, размер которой может составить до 40 млрд евро, рассматривается как способ обеспечить Киев необходимыми военными поставками – в ситуации, когда поддержка США оказалась под вопросом и ведутся переговоры о прекращении вооруженного конфликта с Россией, которая отказывается снять не приемлемые для Украины требования.



В феврале страны ЕС стали обсуждать поставки на сумму не менее 20 млрд евро. Как заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас после встречи министров иностранных дел в понедельник, расширенная инициатива получила «широкую политическую поддержку» и теперь обсуждаются детали. Они могут быть подготовлены к саммиту лидеров стран ЕС, который состоится в четверг, однако вряд ли на нем будет принято окончательное решение, сказали Bloomberg люди, знакомые с ситуацией.



Предложение предусматривает поставку в этом году 2 млн артиллерийских снарядов, а также систем ПВО, высокоточных ракет большой дальности, беспилотников и другого оружия. Также предполагается усилить снабжение и подготовку ВСУ и поддержать украинскую промышленность. Украина обеспечивает себя вооружением примерно на 55% (Европа и другие страны поставляют 25%, США – около 20%). Но значительные производственные мощности остаются недозагруженными, поскольку у правительства не хватает денег на закупку оружия.



Если в начале войны главным поставщиком вооружений для ВСУ были США, то впоследствии инициатива постепенно переходила к европейским странам. По данным Кильского института мировой экономики на конец 2024 г., США предоставили Украине военной помощи на 64,1 млрд евро (сейчас эта цифра должна быть больше, поскольку администрация Джо Байдена перед своим уходом существенно нарастила поставки), а европейские страны – 62 млрд евро (включая 49,2 млрд евро от ЕС).



Совокупные размеры помощи составили 114,2 млрд евро от США и 132,3 млрд евро от европейских стран.



Новый план военной помощи предусматривает как денежные взносы, так и поставки вооружений со стороны государств, участвующих в «коалиции доброй воли». По словам людей, знакомых с этим вопросом, большинство стран – членов ЕС выступают за достижение соглашения, отмечает Bloomberg.





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