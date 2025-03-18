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При поддержке международных финансовых организаций построено и реконструировано 9 школ и 20 детских садов
18.03.2025 15:49
При поддержке международных финансовых организаций в 2020–2024 годах завершено строительство и/или реконструкция 9 школ и 20 детских садов по всей стране.
Проекты были финансово поддержаны Европейским инвестиционным банком (ЕИБ), Азиатским банком развития (АБР), Североатлантической экологической финансовой корпорацией (НЕФКО) и Банком развития Совета Европы (CEB).
Информация, предоставленная Фондом муниципального развития в ответ на вопрос BusinessPressNews, показывает, что за отчетный период доноры выдали кредиты на 50 943 433 лари на восстановление школ и 75 200 355 лари на восстановление детских садов. Оказывается, на 30 проектов было потрачено в общей сложности более 125 миллионов лари.
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