

Парламент принял во втором чтении «Акт о регистрации иностранных агентов»

18.03.2025 16:49





86 голосами, единогласно парламент принял во втором чтении «Акт о регистрации иностранных агентов». Законопроект, инициированный фракцией «Грузинская мечта», регулирует вопросы регистрации субъекта в качестве агента иностранного принципала. Обеспечивать исполнение закона будет поручено Антикоррупционному бюро.



В законопроекте поясняются понятия агента иностранного принципала и иностранной силы. Проект регулирует следующие вопросы: вопрос обеспечения публичности заявления о регистрации в качестве агента иностранного принципала и других соответствующих документов; вопрос подачи ежегодной финансовой декларации субъектом, зарегистрированным в качестве агента иностранного принципала; вопрос об аннулировании регистрации субъекта, зарегистрированного в качестве агента иностранного принципала; вопрос о проведении мониторинга в целях выявления агента иностранного принципала или проверки соблюдения требований, указанных в законопроекте.



Уклонение от регистрации в качестве агента иностранного принципала или несоблюдение соответствующих требований, указанных в законопроекте повлечет уголовную ответственность.





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