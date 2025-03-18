

Инициатива возвращения в Уголовный кодекс статьи «измена родине» принята во втором чтении

18.03.2025 16:50





Инициатива о возвращении в уголовное законодательство статьи «измена родине» принята во втором чтении.



На пленарном заседании парламента законопроект, согласно которому в Уголовный кодекс добавляется статья 307¹, был поддержан 85 голосами.



Статья 307¹ будет регулировать вопрос уголовной ответственности за государственную измену. Согласно указанной норме, изменой родине будут считаться следующие действия, совершенные гражданином Грузии или лицом без гражданства, имеющим статус в Грузии: нарушение территориальной неприкосновенности Грузии, заключение антиконституционного договора или ведение переговоров, нарушение внешней безопасности Грузии, вхождение в иностранную службу разведки, нарушение обороноспособности Грузии, разглашение государственной тайны, шпионаж, заговор или мятеж с целью насильственного изменения конституционного строя Грузии, саботаж и/или содействие иностранному государству, иностранной организации или организации, находящейся под иностранным контролем, во враждебной деятельности.



Следует отметить, что все эти действия, входящие в перечень «измены родине», итак караются другими статьями Уголовного кодекса.



Авторами и инициаторами проекта являются члены фракции «Грузинская мечта» и политической группы «Сила народа».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





